Gewittergefahr am späten Nachmittag: So wird das Wetter heute in Kärnten

Am Mittwoch geht es mit recht sonnigem und sommerlich warmem Wetter weiter. Es sind aber auch einige Wolken mit im Spiel und die Gewittergefahr steigt später am Tag an. Zunächst können sich vor allem in den nördlichen Landesteilen einige Wolken halten, die aber bald auflockern sollten.

Kräftige Schauer

Am Nachmittag machen sich dann über den Bergen vermehrt mächtige Quellwolken bemerkbar und am späten Nachmittag und Abend können sich vom westlichen und nördlichen Bergland ausgehend über Kärnten verteilt einige teils kräftige Schauer und Gewitter ausbilden. Höchstwerte 28 bis 32 Grad.