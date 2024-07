Hartnäckige Konjunkturflaute: Insolvenzentwicklung in Kärnten

Die Insolvenzzahlen in Kärnten sind gestiegen. In der Baubranche hat sich die Lage jedoch leicht entspannt.

Dies zeigt sich auch in den jüngsten Insolvenzzahlen. Die Zahl der insgesamten Firmeninsolvenzen in Kärnten sind im ersten Halbjahr 2024 um 6,36 Prozent gestiegen, somit wurden in Kärnten im 1. Halbjahr 2024 wöchentlich sieben Firmen insolvent. Bei den am Landesgericht Klagenfurt eröffneten Firmeninsolvenzen kam es zu einem deutlicheren Anstieg von 33,33 Prozent.

Stärkster Anstieg in Spittal an der Drau

Vergleicht man die Bezirke in Kärnten untereinander, so gab es im Bezirk Spittal an der Drau den stärksten Anstieg. Hier haben sich die Firmeninsolvenzen mehr als verdreifacht. Im Raum Villach – Villach-Land kam es zu einer Verdoppelung der Firmeninsolvenzen. Die Anzahl der gefährdeten Arbeitsplätze sind von 191 Dienstnehmern auf 364 Dienstnehmern zum Vergleichszeitraum 2023 ebenfalls gestiegen.

Markanter Anstieg im Einzelhandel

Im Branchenvergleich ergeben sich in Kärnten überraschende Ergebnisse. Einen markanten Anstieg gab es erneut im Einzelhandel. In dieser Branche haben sich in Kärnten die Insolvenzen verdoppelt und führt die Branchenstatistik im ersten Halbjahr an. An zweiter Stelle liegt der Gastronomiebereich, gefolgt von der Baubranche. In der Baubranche hat sich die Lage leicht entspannt, es gibt hier 20 Prozent weniger Insolvenzen als im Vergleichszeitraum 2023.

Insolvenzen verdreifacht

Zu einem gravierenden Anstieg kam es auch im verarbeitenden Gewerbe, jene Firmen, die auf die Herstellung von Konsum- und Produktionsgütern spezialisiert sind. In dieser Branche haben sich die Firmeninsolvenzen beinahe verdreifacht.

Erfolgsaussichten

Erfreulich zu bemerken ist, dass in Kärnten im ersten Halbjahr 2024 32,66 Prozent der Firmeninsolvenzen mit dem Abschluss eines Sanierungsplanes aufgehoben werden und somit als Unternehmen fortgeführt werden können. Dies liegt über den österreichweiten Trend. Im Falle einer Liquidation des Unternehmens ergab sich im ersten Halbjahr 2024 in

Kärnten eine durchschnittliche Quote von circa 10,7 Prozent. Dies liegt unter dem

gesamtösterreichischen Niveau.

Gesamtverbindlichkeiten sind gestiegen

Trotz Rückgang der Privatinsolvenzen sind die Gesamtverbindlichkeiten bei den Kärntner Bezirksgerichten von 32,7 Millionen Euro auf 38 Millionen Euro gestiegen. Ebenfalls gestiegen ist die Durchschnittsverschuldung von 91.100 Euro im Vergleichszeitraum 2023 auf 109.700 Euro. Diese liegt jedoch unter dem östereichweiten Niveau.

Bereitschaft der Gläubiger nimmt ab

In Kärnten wurden im 1. Halbjahr 2024 81,45 Prozent der Privatinsolvenzverfahren mit einem Zahlungsplan abgeschlossen. Die Quotenhöhe bei den Zahlungsplänen hat sich aus dem Grund verbessert, da die Bereitschaft der Gläubiger abnimmt und aufgrund der geringer angemeldeten Verbindlichkeiten die Quote des Zahlungsplanes angepasst bzw. verbessert werden muss.

Zunahme an Insolvenzen

Für den Rest des Jahres wird sich die Situation bei den Unternehmen trotz Entspannung der Inflation und Zinswende nicht wesentlich verbessern. Die Zahl der Zahlungsausfälle steigt weiter und die Zahlungsmoral verschlechtert sich, sodass von einer Zunahme bei den Insolvenzen auszugehen ist. Im Bereich der Privatinsolvenzen wird durch die anhaltende Teuerungswelle, die gestiegenen Zins- und Kreditkosten sowie durch die Zunahme der Arbeitslosigkeit die derzeit „rückläufige“ Lage in Kärnten bis zum Ende des Jahres nicht bewahrt werden können.