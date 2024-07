Unvergesslicher Tag: Sabinas Wunsch wird wahr, dank bester Freundin

Sabinas Herzenswunsch wurde wahr: Ein Tag voller Emotionen bei den "gelben Engel" in Wien.

Sabinas Herzenswunsch wurde wahr: Ein Tag voller Emotionen bei den "gelben Engel" in Wien.

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 21:47 / ©Verein Rollende Engel

Die Sonne brannte an diesem Tag mit gnadenloser Hitze, als Sabina endlich ihren langgehegten Wunsch erfüllt bekam. Ihr Gesicht strahlte vor Freude, als sie den Rettungshubschrauber Christophorus 9 hautnah erleben durfte. Diese besonderen „gelben Engel“ des ÖAMTC sind nicht nur Symbole der Rettung, sondern verkörpern auch die Hoffnung und Fürsorge, die vielen Menschen wie Sabina das Leben gerettet haben.

Sabinas beste Freundin setzte alle Hebel in Gang

Für Sabina, deren Gesundheit in den letzten Monaten bedrohlich schwand, war dieser Tag ein Lichtblick. Ihre beste Freundin hatte es geschafft, diesen besonderen Ausflug zu organisieren, unterstützt von den engagierten Helfern des Vereins „Rollende Engel“. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg, begleitet von einem medizinischen Team, das Sabina trotz der schwülen Hitze liebevoll betreute.

©Verein Rollende Engel Besondere Freundschaft: Sabina erlebt Dank ihrer besten Freundin Tag bei den „gelben Engel“.

Familie, Freunde und Arbeitskollegen fieberten mit

Die Reise begann mit einer emotionalen Überraschung beim Lieblingsheurigen, wo sich Familie, Freunde und Arbeitskollegen versammelt hatten, um Sabina zu feiern. Inmitten von Tränen der Freude und Erinnerungen verging die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes „wie im Flug“, bis sie endlich den Stützpunkt von Christophorus 9 erreichten.

„Gelben Engel“ empfingen Sabina mit offenen Armen

In Wien angekommen, wurden sie von Dr. Herbich und seinem Team herzlich empfangen. Sabina konnte ihr Glück kaum fassen, als sie endlich vor dem gelben Hubschrauber stand, den sie so oft aus der Ferne bewundert hatte. Mit ihren Liebsten an ihrer Seite und unterstützt von der einfühlsamen Crew, erkundete sie jeden Winkel des Hubschraubers, lernte Details über Technik und Einsatzgebiete.

©Verein Rollende Engel Von der Freude überwältigt: Sabina erkundet den Rettungshubschrauber Christophorus 9.

Sabina durfte im Cockpit Platz nehmen

Besonders bewegend war der Moment, als Sabina die Gelegenheit bekam, im Cockpit Platz zu nehmen. Ein Strahlen erhellte ihr Gesicht, und sie schöpfte all ihre verbliebene Kraft, um diesen besonderen Moment in vollen Zügen zu genießen.

Live dabei: Sabina erlebt C9 in Action

Die Zeit verging viel zu schnell, doch Sabina spürte, wie die Schmerzen stärker wurden. Es war Zeit, den Rückweg anzutreten, als plötzlich die Pager der Crew Alarm schlugen – ein Einsatz rief Christophorus 9 zur Hilfe. Aus sicherer Entfernung durfte Sabina live miterleben, wie ihr „gelber Engel“ in Aktion trat. „Schnell räumen wir das Feld, begeben uns in Sicherheit und dürfen live miterleben, wie sich Christophorus9 in den Einsatz begibt. Ein wahrliches Highlight für unseren Fahrgast, den wir danach wieder gut uns sicher nach Hause bringen durften“, teilt der Verein „Rollende Engel“ abschließend mit.

©Verein Rollende Engel Sabina erlebte live einen Einsatz.