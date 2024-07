Wetterchaos in den Alpen: Regenschauer und Gewitter im Anmarsch

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 21:51 / ©pixabay.com

Österreich erlebt am Mittwoch wahrlich einen Wettermix entlang der Alpennordseite und darüber hinaus, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen. Vom Bregenzerwald bis zum westlichen Niederösterreich sowie in Osttirol und der westlichen Steiermark dominieren dichte Wolken und wiederkehrende Regenschauer, die bis weit in den Nachmittag hinein anhalten werden. Gleichzeitig zeigt sich im östlichen und südöstlichen Teil des Landes bis zum Abend ein Wechsel aus Sonnenschein und vereinzelten Wolkenfeldern.

Temperaturen klettern auf 32 Grad

Im östlichen Flachland nehmen die Schauer im Laufe des Tages ab, während südlich des Alpenhauptkamms und im Südosten Österreichs die Gewitterneigung am Nachmittag zunimmt. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, aus West bis Nordost. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 15 und 23 Grad, wobei die Tageshöchstwerte von West nach Ost zwischen 22 und 32 Grad erreichen werden.