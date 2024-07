Sommerliches Wetter in der Steiermark: Schauer und Gewitter am Mittwoch

Bereits am Morgen sind in der Obersteiermark wiederholt teils gewittrige Schauer zu erwarten. Richtung Süden bleibt es zunächst vormittags weitgehend sonnig und trocken, bevor am Nachmittag auch hier vermehrt Schauer und Gewitter auftreten können. Der Wind weht schwach, im Oststeirischen Hügelland zeitweise mäßig, aus nordöstlichen Richtungen. Die Höchsttemperaturen variieren von angenehmen 25 Grad in Bad Aussee bis zu warmen 31 Grad in Bad Radkersburg, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.