Fünfstelliger Schaden nach Containereinbruch in Annabichl

Montagnacht wurde ein einen Baucontainer in Klagenfurt Annabichl eingebrochen.

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 06:13 / ©Hans/Pixabay

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2024 brachen bisher unbekannte Täter in einen in Klagenfurt Annabichl abgestellten Baucontainer des Magistrats Klagenfurt ein. Die Täter brachen das Vorhängeschloss des Containers auf und stahlen aus dem inneren diverse hochwertige Werkzeuge. Die Spurensicherung vor Ort wurde von den Tatortspurensicherern des operativen Kriminaldienstes des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt durchgeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag.