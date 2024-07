Motorradunfall: Gegen Baum geprallt, per Hubschrauber ins Spital

Gegen 17 Uhr lenkte ein 17-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land sein Motorrad in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) nahe der Autobahn A2. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit einem Baum. Ein 19-jähriger Klagenfurter fand den Verunfallten auf dem Boden liegend verletzt auf und setzte die Rettungskette in Gang. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der 17-jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 mit Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt geflogen.