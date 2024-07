Großeinsatz für die Feuerwehr: Brand in Industriebetrieb

Am 16. Juli gegen 20 Uhr fing die Hackschnitzelförderanlage eines Industriebetriebes in Liebenfels, Bezirk St. Veit an der Glan, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an zu brennen. Der Brand konnte durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Liebenfels, St. Veit an der Glan, Glanegg, Sörg und Treffelsdort mit insgesamt 54 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Ausbreiten auf das umliegende Gelände konnte verhindert werden. Durch den Vorfall kamen keine Personen zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die B94 war während der Löscharbeiten für 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt.