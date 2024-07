Einbruch in Gastrobetrieb: Verdächtiger verstrickt sich in Widersprüche

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2024 brachen vorerst unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb in der Innenstadt von Klagenfurt ein. Im Zuge der Aufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Klagenfurt-St. Ruprechter Straße verhielt sich ein 25-jähriger Klagenfurter am Tatort verdächtig. Von den Beamten befragt, gab er Wissen Preis, das nur dem Täter bekannt sein hätte können, und verstrickte sich in der weiteren Befragung in Widersprüche. Der Mann verweigerte in einer niederschriftlichen Einvernahme die Aussage.

Bargeld und alkoholische Getränke entwendet

Die Spurensicherung wurde vor Ort durch Tatortspurensicherer des operativen Kriminaldienstes des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt durchgeführt. Durch die Tat wurden Bargeldbestände in der Höhe von mehreren hundert Euro, sowie diverse alkoholische Getränke gestohlen.