Wer vermisst sein E-Bike?

Am 15. Juli 2024 wurde die Polizeiinspektion Ferlach über den Fund eines E-Bikes in Görtschach in Kenntnis gesetzt. Im Zuge von Mäharbeiten wurde es in einem Gebüsch liegend aufgefunden. Eine Abfrage der Rahmennummer verlief negativ. Sollte jemandem sein E-Bike abhandengekommen sein oder es dort abgelegt haben, wird um eine Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Ferlach ersucht.