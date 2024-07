Elektrobootbrand in Velden: Boot ausgebrannt, zwei Männer im Krankenhaus

Wie berichtet kam es gestern Abend gegen 17.15 Uhr vor dem Schlosshotel in Velden zu einem Elektrobootbrand. Nun gab die Polizei weitere Informationen zu dem Vorfall bekannt.

Löschversuche zwecklos

Ein an der Anlegestelle eines Bootsverleihs in Velden befestigtes Elektroboot begann plötzlich zu rauchen und anschließend zu brennen. Zwei Männer im Alter von 27 und 18 Jahren versuchten, den Brand mittels Handfeuerlöschern zu löschen, was jedoch erfolglos blieb. Um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern, zog der 51-jährige Betreiber des Verleihs das Boot mit einem anderen Boot von der Anlegestelle hinaus auf den See.

Elektroboot vollständig ausgebrannt

Der Brand des Bootes wurde von den Freiwilligen Feuerwehr Velden und Augsdorf gelöscht. Das Elektroboot brannte vollständig aus. Die beiden Männer, die den Brand löschen wollten, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht.

Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Neben den Polizeistreifen aus Velden und St. Jakob im Rosental standen das Polizeiboot Velden und die FF Velden und Augsdorf mit 24 Einsatzkräften, fünf Fahrzeugen und einem Feuerwehrboot im Einsatz.