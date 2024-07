Motorradunfall in Neumarkt: Lenker hatte 1,68 Promille im Blut

Am 16. Juli 2024 um 20.12 Uhr wurde die Polizei in das Gemeindegebiet von Neumarkt am Wallersee (Salzburg-Umgebung) zu einem Verkehrsunfall gerufen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese fest, dass ein Motorradlenker aus eigenem Verschulden zu Sturz gekommen war. Der Verunfallte wurde offensichtlich im Gesicht sowie an den Extremitäten verletzt.

Erstversorgung an Unfallort

Zum Unfallhergang konnte der Lenker, ein 42-jähriger Flachgauer, keine genauen Angaben machen. Die Verletzungen des Motorradfahrers wurden durch Ersthelfer an der Unfallstelle und in weiterer Folge durch das eingetroffene Rote Kreuz versorgt.

1,68 Promille

Mit dem Unfalllenker wurde ein Alkomattest durchgeführt, welcher einen relevanten Messwert von 1,68 Promille ergab. Dem Verunglückten wurde vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen und es wird Anzeige erstattet. Der Motorradlenker wurde anschließend in das UKH Salzburg verbracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Sturzhelm.