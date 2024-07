Unwetter in der Obersteiermark: „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 07:43 / ©Leser & FF Bruck an der Mur

In den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl wurde in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, den 17. Juli 2024 Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Einwohner wurden daher gebeten, zu Hause zu bleiben, höher gelegene Räume aufzusuchen und Keller und Tiefgaragen zu meiden. „Es ist echt schlimm hier. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mein größter Dank gilt den Einsatz Kräften“, so schildert eine Einwohnerin von Thörl die alarmierende Lage vor Ort gegenüber 5 Minuten.

©leserin In Thörl wurde in der Nacht… ©leserin …Zivilschutzalarm ausgelöst.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Am Dienstag gegen 19 Uhr gingen im Bereich von der Veitsch bis Altenberg ergiebige Regenfälle nieder. Diese führten zu einer Vielzahl an Feuerwehreinsätzen. In Mürzzuschlag waren vor allem die Abschnitte eins, zwei und drei des Bereichsfeuerwehrverbandes. Zahlreiche Überflutungen auf Verkehrswegen, Unterführungen, Auspumparbeiten aus Kellerräumen und kleinere Murenabgänge waren von den Einsatzkräften der Feuerwehren abzuarbeiten. Insgesamt standen zehn Feuerwehren und 2 Löschzüge mit 138 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen im Einsatz. In den Abendstunden beruhigte sich das Wetter und die Einsatzkräfte konnten wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Nur kurz konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren verschnaufen, denn bereits in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs rückten die Einsatzkräfte schon wieder zu vielen Unwettereinsätzen aus. Die Einsätze dauern noch an.

©BFVMZ Unwetter in Krieglach. ©BFVMZ Unwetter in der Veitsch.

„Hinweise der Feuerwehren sind zu beachten“

„Ein kurzes aber heftiges Unwetter reichte aus, um in Teilen der Obersteiermark (Bezirke Bruck und Leoben), vor allem im Bereich Aflenz-Thörl, großen Schaden anzurichten“, heißt es in einem Posting der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur, die in der Nacht im Einsatz stand. Im Brucker Stadtgebiet hinterließ der Starkregen seine Spuren. Die Feuerwehr Bruck ist seit den Nachtstunden bei mehreren Einsätzen eingesetzt (Keller unter Wasser, Unterstützung beim Transport von Sandsäcken etc.) „Hinweise der Feuerwehren und Behörden sind zu beachten, Straßensperren bitte unbedingt einhalten“, so der dringende Appell der Feuerwehr.