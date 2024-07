155 km/h im Ortsgebiet: Verfolgungsjagd mit Kind im Auto

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 07:50 / ©Canva

Gestern Abend wurde eine Zivilverkehrstreife im Ortsgebiet Eglau, Gemeinde Rüstorf im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich, auf ein Auto aufmerksam. Die Zulassungsbesitzerin bzw. die zur Tatzeit bereits als Lenkerin identifizierte 39-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land ist amtsbekannt.

Amtsbekannte Frau floh vor der Polizei

Noch bevor die Polizisten das Blaulicht sowie das Folgetonhorn aktivierten, erkannte die Lenkerin die Beamten bzw. deren Dienstauto und widersetzte sich der Anhaltung: Sie beschleunigte auf weit überhöhte Geschwindigkeit und raste in Richtung Ortszentrum Stadl-Paura davon, was ein Aufschließen durch die Polizisten vorerst unmöglich machte.

155 km/h im Ortsgebiet

Unmittelbar nach der Bushaltestelle auf der L1315 im Ortsgebiet Riesenberg konnte das Auto auf etwa 50 Meter eingeholt werden. Zu diesem Zeitpunkt konnte bei der Frau eine Fahrgeschwindigkeit von 155km/h im Ortsgebiet festgestellt werden. Nach mehrmaligem Kurvenschneiden bzw. Wechseln auf die Gegenfahrbahn kollidierte die PKW-Lenkerin bei einer Kreuzung mit einem Verkehrszeichen sowie mit einem geparkten Auto. Anschließend setzte die 39-Jährige ihre Fahrt fort – konnte aber danach angehalten werden.

Achtjähriges Kind im Auto

Bei der Anhaltung stellten die Beamten fest, dass sich während der Fahrt ihr achtjähriges Kind am Rücksitz und ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am Beifahrersitz befanden. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkovortest verlief negativ, jedoch konnten Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt werden. Eine Vorführung zur klinischen Untersuchung wurde durch die Lenkerin verweigert. Gegen die 39-Jährige werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wels sowie Bezirkshauptmannschaft Wels Land erstattet.