Familiennachzug: Wiens Kindergärten und Schulen kommen an ihre Grenzen

In Wien sind dieses Jahr über den Familiennachzug jeden Monat im Schnitt 300 Kinder und Jugendliche neu ins Schulsystem gekommen, Lehrervertreter warnten deshalb vor einem „Kollaps“ der Wiener Pflichtschulen, die schon davor durch Personalmangel und viele Schülerinnen und Schüler mit Deutschprobleme gefordert waren. Mittlerweile gehen die Zahlen zurück, Kinder sind aber weiter die größte Gruppe, speziell jene bis sieben. Das spüren mittlerweile auch die Wiener Kindergärten.

Platzmangel und Personalknappheit in Kindergärten

Auch wenn es in Wien grundsätzlich genug Plätze gibt, wird das Angebot zunehmend knapp, wie der APA Expertinnen aus der Praxis berichten. Gerade von den Kindern, die über den Familiennachzug nach Wien kommen, bekämen nicht alle ein Angebot, so Natascha Taslimi vom Netzwerk Elementarer Bildung Österreichs (NEBÖ). Es gebe in Wien zwar genug Raum für alle, es fehle aber das Personal, um die Gruppen zu bespielen. Die Situation sei von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Gerade im innerstädtischen Bereich gebe es aber oft keine Plätze mehr, berichtet auch Viktoria Miffek von der Kindergarten-Plattform Educare.

Überforderung in bestimmten Bezirken

Die Konzentration der Kinder in bestimmten Bezirken kann dabei durchaus zu Überforderung führen. „Wir haben ja jetzt schon einen Fachkraft-Kind Schlüssel, der es uns nicht ermöglicht, in dem Ausmaß zu fördern und auf Kinder individuell einzugehen“, so Miffek. In manchen Kindergärten bestehe nur noch die Hälfte der angestellten Personals aus ausgebildeten Elementarpädagoginnen, da fehle dann auch Fachwissen für den Umgang. „Das fällt einfach nicht in den Kompetenzbereich einer Elementarpädagogin, Kinder mit Traumata in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das geht sich in dem Setting nicht aus“, kritisiert auch NEBÖ-Sprecherin Taslimi. Die Pädagoginnen und Pädagogen würden in dieser Frage alleingelassen.

Maßnahmen der Stadt sind „Tropfen auf dem heißen Stein“

Maßnahmen der Stadt wie zusätzliche Sprachförderkräfte oder regelmäßige Schulungen u.a. im Bereich Traumapädagogik sind für Miffek „natürlich gut, aber ein Tropfen auf dem heißen Stein eines sehr belasteten Systems“. Statt externer Sprachassistenz, die auch Taslimi kritisch sieht, bräuchte es vielmehr einen besseren Betreuungsschlüssel und einen langfristigen Stufenplan zur Verbesserung der Qualität in den Kindergärten. (APA, 15.07.2024)

