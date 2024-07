Murenabgang: Unwetter legt Zugverkehr lahm

Ein Unwetter zog in der Nacht über die Steiermark.

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 08:32 / ©BFVMZ

In der Nacht auf heute, Mittwoch, 17. Juli, zog ein heftiges Unwetter über die Obersteiermark. In mehreren Gemeinden wurde daher der Zivilschutzalarm ausgerufen. Auch Mürzzuschlag wurde durch die starken Regenfälle in Mitleidenschaft gezogen. Hier war es zu einem Murenabgang gekommen, der nun den Zugverkehr einschränkt.

Keine Züge in Mürzzuschlag

Die ÖBB informieren: „Wegen eines Murenabganges sind zwischen Mürzzuschlag Bahnhof und Krieglach Bahnhof bis voraussichtlich 12 Uhr keine Fahrten möglich.“ Ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Bahnhöfen wurde eingerichtet. Zuggästen wird geraten, eine längere Reisezeit und das begrenze Platzangebot zu beachten. „Wir bitten um Entschuldigung“, so die ÖBB. Aktuelle Streckeninfos sind hier zu finden.