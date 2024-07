„Hautschutz ist Selbstschutz“: Kärntner Bädertour startet

„Die Sommer werden heißer, die Gefahren der Sonne potenzieren sich. Umso notwendiger ist es, über Sonne, Sonnenbestrahlung und Haut Bescheid zu wissen“, ist Gesundheitsreferentin Beate Prettner überzeugt. Ebenso überzeugt ist sie, dass Aufklärungsarbeit nicht früh genug und nicht oft genug passieren könne. „Mit der Kärntner Hautschutz-Bädertour sensibilisieren wir die Bevölkerung seit mittlerweile 24 Jahren vor Ort – nämlich in unseren Strandbädern. Es ist wichtig, die Menschen immer wieder zu informieren und ihnen auch die Möglichkeit zu Gesprächen mit Expertinnen und Experten zu geben. Mit unserer gemeinschaftlichen Initiative in Sachen Hautgesundheit sind wir in Kärnten Vorreiter und Vorbild.“

Infokampagne an Kärntner Seen

Gemeinsam mit der Ärztekammer für Kärnten, der Österreichischen Apothekerkammer und Sponsoren zieht es das Gesundheitsreferat des Landes Kärnten auch heuer wieder für die Initiative „Hautschutz ist Selbstschutz“ an Kärntens Seen. „Ab 16. Juli können sich Badegäste in sechs Kärntner Strandbädern bei Fachärztinnen und Fachärzten der Dermatologie kostenfrei über Hautschutz und Hautkrebsvorsorge informieren und haben die Möglichkeit, eine hautmedizinische Beratung in Anspruch zu nehmen – diese ersetzt natürlich nicht den jährlichen Kontrolltermin“, erklärt Prettner.

Schädigungen werden an neue Zellen weitergegeben

Wie intensiv sich die Sonne auf unserer Haut „niederschlagen“ kann – darüber weiß Dermatologe Dr. Max Wutte bestens Bescheid: „Oft wird unterschätzt, mit welcher Kraft die Sonne auf unsere Haut einwirkt. Auch wenn unsere Haut tagtäglich Großartiges vollbringt – im Sommer kommt sie schnell an ihre Grenzen. Um sich vor der Sonne zu schützen, hat der Körper Schutzsysteme wie die Bräunung und die Verdickung der obersten Hautschicht entwickelt. Schädigungen in den Zellen durch übermäßige UV-Bestrahlung werden jedoch als Erbinformation an nachwachsende Zellen weitergegeben. Summieren sich diese Defekte, kann Hautkrebs die Folge sein. Hautkrebs tritt zu 80 Prozent an Hautstellen auf, die der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Es bilden sich Flecken oder Knoten, die rasch wachsen und leicht verletzbar sind. Daher ist ein regelmäßiger Selbst-Check sowie eine Kontrolle bei einer Hautärztin bzw. einem Hautarzt essentiell“, informiert Wutte.

Eigenschutzzeit der Haut ist individuell

Auf die richtige Anwendung von Sonnenschutzmittel macht Jutta Polligger-Juvan, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Kärnten, aufmerksam. „Individueller Sonnenschutz ist sowohl als Vorbeugung gegen Sonnenbrand als auch im Hinblick auf die langfristige Erhaltung der Hautgesundheit zu sehen. Bei der Auswahl des richtigen Sonnenschutzmittels kommt es auf die so genannte Eigenschutzzeit der Haut an – diese ist stark vom Hauttyp abhängig. Dabei handelt es sich um jene Zeit, in der ein Aufenthalt in der Sonne ohne Sonnenbrand möglich ist. Eine individuelle Beratung ist daher sehr wichtig“, so Polligger-Juvan.