Wetterwarnung in Kärnten: Gewitter, Starkregen & Sturmböen möglich

Ab dem mittleren Nachmittag entstehen vom Norden und Nordwesten her wieder einige Schauer und Gewitter. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich. Am Abend erreichen die Gewitter auch den Südosten des Landes und können hier auch punktuell für Stark- und Platzregen sorgen. Stärkere Gewitter sind in den Nockbergen nördlich von Klagenfurt und Villach möglich. Im Raum Villach und Klagenfurt ist das Gewitterrisiko ab dem Abend und in der Nacht erhöht. Vor den Gewittern wird es aber noch einmal heiß.