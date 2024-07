Gründungsmitglied von Pink Floyd zu Gast in Graz

Nicholas Berkeley Mason, geboren am 27. Januar 1944 in Birmingham, ist ein britischer Schlagzeuger und Musikproduzent. Er ist bekannt als Gründungsmitglied der legendären Rockband Pink Floyd, die er 1965 gemeinsam mit Roger Waters, Rick Wright und Syd Barrett gründete. Mason ist das einzige Bandmitglied, das auf allen Alben von Pink Floyd vertreten ist. Mason besuchte das Internat Frensham Heights, wo er Klavier- und Geigenunterricht erhielt, bevor er sich dem Schlagzeug widmete. Während seines Architekturstudiums am Regent-Street-Polytechnikum lernte er Roger Waters und Rick Wright kennen, mit denen er eine Band gründete, aus der nach dem Beitritt von Syd Barrett schließlich Pink Floyd hervorging. Neben seiner Karriere als Schlagzeuger trat Mason in den 1970er Jahren auch als Produzent in Erscheinung. 2004 veröffentlichte er das Buch „Inside Out. A Personal History of Pink Floyd“. 2012 spielte er bei der Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele in London den Song „Wish You Were Here“ zusammen mit Ed Sheeran, Richard Jones und Mike Rutherford. Seit 2018 tourt Mason mit seiner Band „Nick Mason’s Saucerful of Secrets“, die nach dem zweiten Album von Pink Floyd „A Saucerful of Secrets“ (1968) benannt ist. Die Band interpretiert ausschließlich Titel der frühen Pink-Floyd-Alben aus den Jahren 1967 bis 1972 neu.

Nick Mason wurde am 26. November 2012 von der Universität von Westminster mit einem Ehrendoktorat ausgezeichnet. Am 2. Mai 2019 wurde er von Prinz William im Buckingham Palace für seine Verdienste um die Musik zum „Commander of the Order of the British Empire“ (CBE) ernannt. Am 24. Juli 2023 erhielt er die Ehrenbürgerschaft der Stadt Pompeji.