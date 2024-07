Aus für Handyparken: Diese Änderung kommt nun auf Autofahrer zu

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 09:54 / ©5min/Leserfoto

Das Aus für „Handyparken“ kommt. Die Betreiber setzten dem Ganzen bereits ein Ablaufdatum: Mit 1. Oktober 2024 wird der Betrieb eingestellt. Davon betroffen ist das „Handyparken“ in der Steiermark, Tirol, Kärnten sowie Nieder- und Oberösterreich. In Salzburg, Vorarlberg und Burgenland wurde der Betrieb bereits mit Anfang Juli eingestellt.

Handyparken in Wien bleibt

Aber Wien ist anders: „Handyparken in der Stadt Wien ist hiervon nicht betroffen und steht Ihnen auch in Zukunft weiterhin wie gewohnt ohne Service-Entgelt für Parktransaktionen – es ist lediglich die Parkometerabgabe zu entrichten – zur Verfügung“, heißt es.

Das ändert sich

Aber eine Ersatzlösung steht parat. Alle App-Benutzer erhielten bereits die Information: „Das Parken per App wird hier von EasyPark weiterbetrieben.“ Demnach müssen die Autofahrer auch die „EasyPark„-App herunterladen und sich registrieren. Und wie sieht es mit den Preisen aus? „Ihr aktueller HANDYPARKEN-Tarif (0,18 EUR Servicegebühr pro Parkvorgang) gilt auch bei EasyPark, kann aber in Zukunft gemäß den EasyPark-Bedingungen Änderungen unterliegen.“ Das heißt, die Tarife bleiben gleich – zumindest vorerst. Es ist abzuwarten, was die Zukunft bringt.

Häufig gestellte Fragen Was passiert mit Handyparken in der Steiermark? Hier wird Handyparken mit 1. Oktober 2024 eingestellt. Betroffen sind Gleisdorf, Graz, Mürzzuschlag und Weiz. Was passiert mit Handyparken in Kärnten? Auch hier, sowie in allen anderen Bundesländern, wird der Betrieb mit 1. Oktober eingestellt. Betroffen sind: Klagenfurt, Spittal, Velden und Villach. Was passiert mit Handyparken in Niederösterreich und Oberösterreich? Es gilt dasselbe. Betroffen sind in Niederösterreich: Baden

Bruck an der Leitha

Klosterneuburg

Krems

Mödling

Perchtoldsdorf

Purkersdorf

Schwechat

Stockerau

St. Pölten

Tulln

Wiener Neustadt In Oberösterreich: Braunau

Gmunden

Linz

Schärding

Steyr

Wels Was passiert mit Handyparken in Tirol? Es wird mit 1. Oktober eingestellt. Betroffen sind: Hall in Tirol und Innsbruck. Was passiert mit Handyparken in Vorarlberg, Salzburg und Burgenland? Hier wurde der Betrieb bereits mit 1. Juli 2024 eingestellt. Was ändert sich bei Handyparken? Geplant war ein schrittweise Umstieg aller Handyparken-Städte und Gemeinden auf EasyPark ab Mai 2024. „Sobald Ihre Stadt/Gemeinde für den Umstieg auf EasyPark bereit ist, werden Sie per E-Mail und in der HANDYPARKEN-App bei Auswahl Ihrer Stadt/Gemeinde darüber informiert“, heißt es vom Betreiber. Jetzt im Oktober sind Teile Kärntens, Steiermark, Tirols und Nieder- sowie Oberösterreichs dran. In Burgenland, Vorarlberg und Salzburg wurde der Betrieb bereits eingestellt. Wien ist nicht betroffen. Wie kann ich weiter mit dem Handy parken? EasyPark übernimmt statt Handyparken. Dafür muss ein neues EasyPark-Konto erstellt werden. Wie viel zahle ich bei EasyPark dann fürs Parken? Von HandyParken heißt es: „Ihr aktueller HANDYPARKEN-Tarif (EUR 0,18 Service-Entgelt pro Parkvorgang) gilt dadurch auch bei EasyPark, kann aber in Zukunft gemäß den EasyPark-Bedingungen Änderungen unterliegen.“ Ich nutze Handyparken in Wien – was muss ich machen? „In Wien bleibt HANDYPARKEN als primäre Parklösung bestehen und steht Ihnen auch in Zukunft weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Nutzen Sie HANDYPARKEN ausschließlich oder überwiegend in Wien, besteht für Sie somit kein weiterer Handlungsbedarf“, so der Betreiber.

