Alarmierende Lage in Mautern: 40 Personen wurden evakuiert, Damm lief über

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 10:26 / ©FF Bruck an der Mur

In der Nacht von 16. auf den 17. Juli 2024 wurde in drei steirischen Gebieten Zivilschutzalarm ausgelöst. Stark betroffen von den Unwettern waren die Gemeinden Mautern, Thörl und Traboch. „Es ist echt schlimm hier. So etwas habe ich noch nie gesehen“, so schildert eine Einwohnerin von Thörl die alarmierende Lage vor Ort gegenüber 5 Minuten. In Mautern sorgten die starken Regenfälle für Überschwemmungen und zahlreichen Rutschungen. Die Lage erforderte bereits in der Nacht ein Wohnhaus zu evakuieren. Die Unwetter legten auch den Zugverkehr lahm. „Wegen eines Murenabganges sind zwischen Mürzzuschlag Bahnhof und Krieglach Bahnhof bis voraussichtlich 12 Uhr keine Fahrten möglich“, informieren die ÖBB.

©leserin Die Unwetter der Nacht hinterließen… ©leserin …eine Spur der Verwüstung in Thörl.

Damm in Mautern lief über

In weiterer Folge hat sich die Situation beim Rückhaltebecken Trabochersee beziehungsweise beim dortigen Damm zugespitzt. Daher wurde auch für die Gemeinde Traboch Zivilschutzalarm ausgelöst. Es ist zum Überlaufen des Damms gekommen, aber die Gefahr eines Dammbruchs war zu keiner Zeit gegeben. Rund 40 Personen wurden in der Nacht aus ihren Häusern evakuiert und in der Volksschule untergebracht, bis auf eine Person konnten alle bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Mehrere Häuser sind aktuell abgeschnitten

Von der Freiwilligen Feuerwehr Thörl wurde gemeldet, dass alle Bäche über die Ufer getreten sind, das Rüsthaus und viele Keller überschwemmt sind und auch Fahrzeuge weggespült wurden. Es wurde auf Anforderung der Gemeinde Zivilschutzalarm ausgelöst. In den frühen Morgenstunden haben sich die Niederschläge weitestgehend aufgelöst. Die Einsatzkräfte werden aber noch einige Zeit im Einsatz sein um die zahlreichen Schadstellen abarbeiten zu können. Derzeit dauern die Erkundungen der Lage noch an. Mehrere Liegenschaften sind aktuell noch abgeschnitten. Katastrophenhilfsdienst-Züge der Freiwilligen Feuerwehren wurden zur Unterstützung in den betroffenen Gebieten alarmiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2024 um 10:29 Uhr aktualisiert