Todestag von „Grazer Armenpfarrer“ Wolfgang Pucher jährt sich

Am Todestag von Wolfgang Pucher findet eine Gedenkmesse in der Kirche Graz-St. Vinzenz statt.

Es war eine erschütternde Nachricht, die die VinziWerke am 19. Juli 2023 erreichte: Ihr Gründer, tragende Säule und Wegbegleiter, Pfarrer Wolfgang Pucher, war während seines Urlaubs in Kroatien verstorben. „Zahlreich waren seine Errungenschaften im Kampf für die Benachteiligten unserer Gesellschaft und gegen Ausgrenzung, unmessbar wertvoll sein Beitrag für mehr Toleranz und Bewusstsein für armutsbetroffene, wohn- und obdachlose Menschen“, heißt es in einer Aussendung der VinziWerke. Ihm zu Ehren wurde sogar eine Gasse in Graz umbenannt.

Konnte Menschen für eine Sache begeistern

Herausfordernd empfanden die VinziWerke das erste Jahr ohne ihren Gründer. VinziWerke-Obmann Thomas Ferk betont: „Nicht nur eine reiche Quelle an Erfahrung und Wissen ist uns mit dem Ableben von Pfarrer Pucher verloren gegangen, sondern auch eine einnehmende Persönlichkeit, die es verstanden hat, Menschen für eine Sache zu begeistern und sie davon zu überzeugen, dass sie durch ihre Unterstützung eine bessere Zukunft für uns alle schaffen. Mitarbeiter*innen, Spender*innen, langjährige Unterstützer*innen, vor allem aber viele unserer Bewohner*innen waren zutiefst von unserem gemeinsamen Verlust betroffen.“

Pater Bernhard Pesendorfer folgte

Seit 1973 war Wolfgang Pucher Pfarrer von St. Vinzenz. Der Fortbestand seiner Pfarrgemeinde wurde mit 1. Oktober 2023 sichergestellt, als Pater Bernhard Pesendorfer als neuer Pfarrer eingeführt wurde. Gemeinsam mit dem „Seelsorge-Organisations-Team“ möchte er die Pfarre zukunftsfit machen: „Mit unserem verstorbenen Mitbruder und Pfarrer Wolfgang Pucher bleibt sicher eine wichtige Frage, wo die blinden Flecken in der Wahrnehmung von Not und Elend der Ärmsten um uns sind. Als Pfarre stellt sich uns auch die Frage immer drängender, wie wir damit umgehen, dass Spiritualität und Religiosität für immer weniger Menschen Teil ihres konkreten Lebensvollzuges sind. Und dann möchte ich auch ein Fragezeichen setzen, bei Formaten und Traditionen, die zwar wenig hinterfragt werden, aber immer mehr verblassen. Es braucht heute mehr Mut zur qualitativen Kreativität im Umgang mit religiösem Leben und Feiern aber auch bei Gemeinschaftsbildung und caritativem Tun“, so Pater Bernhard Pesendorfer.