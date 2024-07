Österreichweites Aus für Handyparken – aber Wien ist anders

Österreichweites Aus für „Handyparken“: Wie die Betreiber mitteilten, wird in der Steiermark, Tirol, Kärnten sowie Nieder- und Oberösterreich der Betrieb der „Handyparken“-App mit 1. Oktober eingestellt. Den Anfang machten mit 1. Juli bereits Salzburg, Vorarlberg und Burgenland. „EasyPark“ wird künftig „Handyparken“ ersetzen. Nutzern wird empfohlen, sich über die „Handyparken“-App ein „EasyPark“-Konto zu erstellen.

Wien ist anders

Im Herbst sollte die „Handyparken“-App dann außer Betrieb genommen werden – außer in Wien. Auf die Frage „wird die Handyparken-App weiterhin funktionieren“, antwortet der Betreiber: „Ja! Die HANDYPARKEN-App kann auch nach Erstellung eines neuen EasyPark-Kontos weiterhin zum Parken in Wien genutzt werden.“

Außerhalb von Wien ist Ersatzlösung erforderlich

Also „Handyparken“ funktioniert weiterhin, aber eben nur in Wien. „Handyparken in der Stadt Wien ist hiervon [von der Deaktivierung] nicht betroffen und steht Ihnen auch in Zukunft weiterhin wie gewohnt ohne Service-Entgelt für Parktransaktionen – es ist lediglich die Parkometerabgabe zu entrichten – zur Verfügung.“ Für die Personen, die „Handyparken“ hauptsächlich in Wien verwenden, ändert sich nichts. Außer man will außerhalb von Wien seine Parkgebühren mit dem Handy bezahlen, dann ist auf „EasyPark“ zurückzugreifen.