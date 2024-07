Strafgefangener (20) flüchtete und setzte sich in Zug

Der 20-jährige Strafgefangene (Staatsangehörigkeit: Russische Föderation) verließ seinen elektronisch überwachten Hausarrest. Seine Fußfessel entsorgte er bei seiner Flucht in einem Mülleimer im Bereich des Hauptbahnhofes Innsbruck. „Aufgrund gesammelter Informationen erhärtete sich der Verdacht, dass er mit einem Zug in Richtung Wien unterwegs sei“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien. Bei den Behörden wurde Alarm geschlagen und mehrere Einsatzkräfte zum Bahnhof Meidling, 12. Bezirk, beordert. „Dort konnte der 20-Jährige, beim Verlassen eines Zuges, [am Dienstag, dem 16. Juli, um 18.40 Uhr] angetroffen werden. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen laufen.“