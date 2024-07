International gesuchter Deutscher in Wien festgenommen

Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnte ein 57-jähriger Deutscher von Beamten des Landeskriminalamtes Wien (Assistenzbereich Fahndung) in einem Beherbergungsbetrieb in Wien-Leopoldstadt angetroffen werden. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls gegen ihn wurde der Mann festgenommen. Ihm werden in Deutschland diverse Wirtschaftsdelikte vorgeworfen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.