Vorbild für Europa: Klagenfurt als Finalist

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 12:09 / ©StadtKommunikation/Bauer

Die europaweite Auszeichnung „Green Capital“ wird an Städte mit auffallenden Leistungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz vergeben. Klagenfurt steht nun als Finalist fest. Dieses Ergebnis basiert nicht nur auf den bisherigen Erfolgen. Sondern auch die hochgesteckten Zukunftspläne für die Herausforderungen in den Bereichen Klimawandel, Umweltverschmutzung und den Schutz der biologischen Vielfalt.

Eine große Ehre für Klagenfurt

„Die Nominierung als Finalist für den Titel ‚Green Capital 2026‘ ist eine große Ehre für Klagenfurt. Diese Anerkennung unterstreicht unsere Bemühungen und Ziele im Klima- und Umweltschutz“, erläuterte der Bürgermeister Christian Scheider. Wolfgang Hafner hat derzeit die Leitung über die gesamte Abteilung für Klima- und Umweltschutz.

Finale im Oktober mit 600.000 Euro Preisgeld

Die Finalisten werden im Oktober ihre Umweltpläne im Falle eines Gewinns für das Jahr 2026 in Valencia präsentieren. Eine Jury wählt im Anschluss die Umwelthauptstadt des Jahres 2016 aus. Die Bekanntgabe des Gewinners findet am 24. Oktober im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung statt. Der Gewinner des European Green Capital Titels erhält ein Preisgeld von 600.000 Euro für die Umsetzung seiner Klimastrategie in Zusammenarbeit mit Bürgern und Interessensvertretern im Jahr 2026.

Klagenfurt als Vorbild für Europa

Die Städte in der Endauswahl gelten gemäß der Europäischen Kommission als herausragende Vorbilder Europas. Darüber hinaus erhalten alle Bewerberstädte wertvolles Feedback von unabhängigen Experten, können ihre Erfolge mit den anderen Städten vergleichen und erhalten so wichtige Hinweise zur Verbesserung ihrer Klimaschutzmaßnahmen.

Lokale Wirtschaft soll profitieren

Die Gewinner erregen während ihres gesamten Titeljahres große Aufmerksamkeit auf europäischer und internationaler Ebene. Dies trägt dazu bei, dass der Tourismus steigt und mehr Investitionen in die lokale Wirtschaft getätigt werden. Darüber hinaus fördert der Titel die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.