Unwetter in Thörl: Bilder zeigen Spur der Verwüstung

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch, den 17. Juli 2024 wurde Zivilschutzalarm für die steirischen Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl ausgelöst. In Traboch ist es zum Überlaufen eines Damms gekommen, aber die Gefahr eines Dammbruchs war zu keiner Zeit gegeben, betont das Land Steiermark. Rund 40 Personen wurden in der Nacht aus ihren Häusern evakuiert und in der Volksschule untergebracht. Bis auf eine Person konnten alle bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Unwetter fordern die Feuerwehr

Die Feuerwehren stehen auch in Thörl im Dauereinsatz. „Es ist echt schlimm hier. So etwas habe ich noch nie gesehen“, so schildert eine Einwohnerin die alarmierende Lage vor Ort gegenüber 5 Minuten. Die Freiwillige Feuerwehr Thörl berichtet von Menschenrettungen, weggerissenen Fahrzeugen, Überschwemmungen, Verklausungen sowie überfluteten Kellern und Häusern.

©leserin Die heftigen Regenfälle führten zu… ©leserin …Überschwemmungen in Thörl.

B20 zwischen Kapfenberg und Thörl gesperrt

„Aufgrund der überfluteten Fahrbahn musste die B20 zwischen Kapfenberg und Thörl komplett gesperrt werden. Gegen 23 Uhr wurde man zum ersten Einsatz, einem überfluteten Keller, alarmiert. Kurz danach überschlugen sich die Ereignisse. Bereits über Funk wurde allen Beteiligten sehr schnell das Ausmaß dieses Unwetters bewusst. Um die weiteren Einsätze möglichst rasch abarbeiten zu können, wurden zur Unterstützung die Freiwilligen Feuerwehren St. Ilgen und Turnau alarmiert. Kurz nach 1 Uhr musste zudem der 2. Technische Zug (Hochwasser Zug) des Bereichsfeuerwehrverbandes Bruck/Mur zu einem Katastrophen Hilfsdienst (KHD) Einsatz alarmiert werden“, heißt es von der FF Thörl.

©FF Thörl Zahlreiche Einsätze für die steirischen Feuerwehren.

Auto wurde von Wassermassen mitgerissen

Ein von den Wassermassen mitgerissener Wagen musste von den Feuerwehrleuten mit einem Kran-LKW geborgen werden. Auch aktuell sind die Feuerwehren noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die FF Thörl betont: „All diese Einsätze werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Aufgrund dieses erhöhten Einsatzaufkommens wird die Bevölkerung um Geduld und Verständnis gebeten. Nicht alle Einsätze können gleichzeitig bewältigt werden. Alle Einheiten und Kameraden arbeiten koordiniert und unermüdlich daran, die Schäden zu beseitigen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Feuerwehren und Behörden appellieren an die Einwohner, Straßensperren zu beachten und Anweisungen folge zu leisten.“