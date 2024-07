Causa Schulsprengelwechsel: Villach blockiert nicht, Spittal ist am Zug

Zu dem Fall der 24 Feistritzer Mittelschüler, die ab Herbst den Schulsprengel wechseln und eine Schule in Spittal an der Drau besuchen wollen, hat sich nun der Schulgemeindeverband Villach zu Wort gemeldet.

Schulgemeindeverband Villach stellt sich nicht in den Weg

24 Schüler, die aktuell eine Mittelschule in Feistritz an der Drau besuchen, würden gern ab Herbst in eine Sport-, Schi- bzw. Musikmittelschule im Bezirk Spittal an der Drau wechseln. Da man jedoch in Volks- und Mittelschulen an den Schulsprengel gebunden ist, erweist sich das Vorhaben als schwierig. In einer Verbandsratssitzung am 16. Juli beriet der Schulgemeindeverband Villach über die Zukunft der 24 Kinder. In einer Aussendung wurde festgehalten, dass sich der Schulgemeindeverband Villach „den 24 Schülern nicht in den Weg stellen würde“.

Ball liegt beim Schulgemeindeverband Spittal

Damit ist jedoch noch nicht beschlossen, dass die Kinder ab Herbst nach Spittal wechseln dürfen: Die endgültige Entscheidung obliege nämlich laut dem Villacher Schulgemeindeverbandsobmann Klaus Glanznig dem Schulgemeindeverband Spittal an der Drau. Dieser müsse entscheiden, ob die sprengelfremden Schüler im Bezirk Spittal aufgenommen werden. „Dem Schulgemeindeverband Villach wird vor der Aufnahme der sprengelfremden Schüler lediglich ein Anhörungsrecht eingeräumt“, heißt es weiter seitens des Schulgemeindeverbandes Villach.

Kein Geld für wechselnde Schüler

In der Verbandssitzung am Dienstag wurde außerdem beschlossen, dass der Schulgemeindeverband Villach die Kosten für eventuelle Schulsprengelwechsler nicht übernehmen wird. Somit würde von Villach kein Geld für Schulerhaltungsbeiträge an den Bezirk Spittal an der Drau fließen. Gegenüber dem ORF Kärnten gab Glanznig an, dass aktuell bereits 500.000 Euro für Schulsprengelwechsler vom Schulgemeindeverband Villach an andere Verbände bezahlt werden würden. Die 24 Schüler aus Feistritz würden noch einmal 120.000 Euro pro Jahr extra kosten, das könne man sich nicht leisten.

Entscheidung am Donnerstag?

Am Donnerstag berät der Schulgemeindeverband Spittal an der Drau über den Fall der 24 Feistritzer Schüler, wie der Geschäftsführer des Verbandes gegenüber dem ORF Kärnten bekannt gab. Dabei soll eine Entscheidung über die schulische Zukunft der Feistritzer Kinder getroffen werden.