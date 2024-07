Polizist klatscht betrunkenen Radfahrer auf

Eine unliebsame Begegnung machte am Dienstag, dem 16. Juli um 19.45 Uhr ein 36-jähriger Welser mit seinem Fahrrad in Wels in auf der Porzellangasse. Er wollte die Kreuzung mit der Billrothstraße in gerader Richtung überqueren. Dabei überfuhr er mit ungeminderter Geschwindigkeit eine Vorrangtafel. Ein Autofahrer, der ein Polizeibeamter auf dem Heimweg vom Dienst war, musste dabei stark abbremsen.

Alkoholtest verlief positiv

Anschließend konnte er den 36-Jährigen vom Weiterfahren abbringen und übergab ihn der zuständigen Streife Wels Verkehr 1. Diese führten einen Alkotest, der positiv verlief. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Anzeige folgt.