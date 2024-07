Gustav Mahler Universität: Roland Streiner als Rektor verlängert

Der amtierende Rektor und Mitbegründer der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Roland Streiner, bleibt weitere fünf Jahre – bis zum 31. August 2029 – im Amt. Das verkündet der für die Hochschulbildung zuständige Referent Landeshauptmann Peter Kaiser am Mittwoch. Nachdem Streiner als Erstgereihter aus dem Hearing für die – wie gesetzlich vorgegeben – ausgeschriebene Rektoren-Stelle hervorgegangen ist, konnten nun auch die Vertragsverhandlungen zwischen ihm und dem Unirat positiv abgeschlossen werden. Ursprünglich hatten sich insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten um die ausgeschriebene Rektoren-Stelle beworben.

Kärntner Unis sollen für Junge attraktiv sein

Seitens des Landes sei man laut Kaiser darum bemüht, das universitäre Bildungs- und Ausbildungsangebot konsequent so weiter zu entwickeln, dass Kärnten als Standort für junge Menschen attraktiv ist und ihnen alle Möglichkeiten bietet, sich selbst und ihre Träume zu verwirklichen.

Studierende im Mittelpunkt

„Ich möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Das Führungsteam wird sich auch in den nächsten Jahren für die konsequente Weiterentwicklung der GMPU engagieren. Im Mittelpunkt stehen unsere Studierenden, die wir ,Vom Talent zur Künstlerpersönlichkeit‘ führen möchten, während wir ihnen zunehmend auch Kompetenzen in Forschung und Wissenschaft vermitteln“, so Roland Streiner.