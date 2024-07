Vergiftungsgefahr: Dieses Haushaltsgerät stößt gefährliches Gas aus

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 12:48 / ©Montage: Bosch Home Comfort/ Canva

In Österreich sind verschiedene Gas-Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300 in den Leistungsgrößen 14L und 14LR, die zwischen November 2019 und Mai 2023 hergestellt wurden, von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Laut Bosch Home Comfort dürfte es sich um etwa 180 Geräte in Österreich handeln.

Kohlenmonoxid-Ausstoß

Interne Qualitätskontrollen haben ergeben, dass die Geräte bei sehr starker Verschmutzung des Brenners, zum Beispiel infolge unzureichender oder nicht rechtzeitiger Wartung, das Risiko einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas haben. Sollte es zusätzlich zu schlechten Zugbedingungen im Kamin oder Abgassystem kommen, besteht die Gefahr, dass CO-angereichertes Abgas unbemerkt in den Aufstellraum austritt und somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Es besteht Vergiftungsgefahr.

©Bosch Home Comfort Für die Gas-Durchlauferhitzer gilt eine Sicherheitsmaßnahme.

Ist mein Gerät betroffen?

Bosch Home Comfort bittet nun alle Verbraucher anhand des Typenschildes und der Seriennummer auf der hinteren Innenseite des Geräts zu überprüfen, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist. Die Seriennummer soll dann auf die Website von Bosch Home Comfort eingetragen werden, weitere Hinweise werden dann gegeben. „Betroffene Geräte werden beim Verbraucher zuhause kostenlos umgerüstet“, so das Unternehmen.

Vergiftungsrisiko vermeiden

Um mögliche Sicherheitsrisiken bis zur Umrüstung zu minimieren, werden Verbraucher mit betroffenen Gas-Durchlauferhitzern gebeten, die Warmwasserbereitung (Duschen oder Baden) auf maximal 15 Minuten zu begrenzen und während und nach dem Betrieb für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen.