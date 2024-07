Wetterwarnung: Erneute Gewitter im Anmarsch auf die Steiermark

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 13:02 / ©BFVMZ

Die Feuerwehren der Obersteiermark sind aktuell im Dauereinsatz. Nach einem Murenabgang in Mürzzuschlag und Zivilschutzalarm in mehreren steirischen Gemeinden, gibt es auch für den heutigen Mittwoch eine Wetterwarnung.

Alarmierende Lage in der Obersteiermark

Die Unwetter der Nacht zogen eine Spur der Verwüstung durch die Obersteiermark. Mautern, Thörl und Traboch waren besonders betroffen. Die Lage ist alarmierend: „In der Nacht von 16. auf den 17. Juli 2024 wurde im Auftrag der Gemeinde Mautern die Auslösung eines Zivilschutzalarms angefordert, da es auf Grund der starken Niederschläge zu zahlreichen Rutschungen und Überflutungen im Gemeindegebiet gekommen ist. Die Lage erforderte bereits in der Nacht ein Wohnhaus zu evakuieren“, teilt das Land Steiermark am heutigen Mittwoch in einer Aussendung mit.

Ab Nachmittag steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit

Heute ist das Gewitterrisiko ebenfalls hoch, von der Obersteiermark können ab dem mittleren Nachmittag vom Westen ausgehend Schauer und Gewitter entstehen. „Diese greifen eventuell auch auf den Südosten über, das ist allerdings noch unsicher. Falls sie jedoch übergreifen, ist hier auch wieder Starkregen möglich“, so die GeoSphere Austria.

Der Vormittag ist weitestgehend trocken

Nur wenige Wolken schmücken den Himmel und vor den Gewittern wird es nochmal heiß. Zuerst ist die westliche Obersteiermark betroffen und dann breiten sich die Gewitter weiter aus. Es ist auch nicht auszuschließen, dass sie am Abend und in der Nacht auch das südöstliche Flachland erreichen.