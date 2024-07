Polizei-Großaufgebot am Reumannplatz: Einsatz läuft

Polizeieinsatz am Reumannplatz läuft noch.

Gegen 12 Uhr am heutigen Mittwoch, dem 17. Juli, rückten die Polizeikräfte zum Einsatzort an. Genau jene Gegend, die als heißes Pflaster Wiens gilt, wird zum Schauplatz eines Polizei-Großaufgebots: Der Reumannplatz in Wien-Favoriten.

Einsatz läuft

„BlauLicht Wien“ berichtet im WhatsApp-Kanal von einem „Messerangriff“ am Reumannplatz. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Polizei konnte das nicht bestätigt werden. Von Polizei-Sprecher Mattias Schuster heißt es: „Ja, dort läuft ein größerer Einsatz. Es handelt sich um eine Gefahrenerforschung.“ Auslöser für den Einsatz dürfte ersten polizeilichen Informationen zufolge eine betrunkene Frau sein. Was genau sie getan hat, ist noch unbekannt. „Der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen“, so Schuster abschließend.