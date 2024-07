Seriendieb gefasst: Er wollte seinen Drogenkonsum finanzieren

Im Zeitraum von Feber bis März 2024 häuften sich Einbrüche in Lokale und Einzelhandelsgeschäfte in verschiedenen Gemeindebezirken in Wien. Um in die Gebäude zu kommen, wurden die Glasflächen der Eingangstüren eingeschlagen. Dabei wurde der Tatverdächtige durch mehrere Überwachungskameras aufgezeichnet. Gestohlen wurden unter anderem Barmittel, Lebensmittel wie Alkohol und leicht verkaufbare Waren wie Telefone.

Dieb auf frischer Tat ertappt

In der Nacht vom 10. März konnte ein 37-jähriger Russe bei einem Einbruchdiebstahl im 15. Bezirk auf frischer Tat ertappt werden. Er wurde festgenommen. Aufgrund der internen Ermittlungen konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um den mutmaßlichen Serieneinbrecher handelte. Seit diesem Zeitpunkt liefen weitgehende Erhebungen auf Grund noch zu klärende Einbruchdiebstählen.

Ermittlungen zeigen Zusammenhang

Von den ermittelnden Kriminalbeamten wurden in weiterer Folge intensive Ermittlungen zu gleichartigen Einbrüchen in den betroffenen Bezirken durchgeführt. Weiters konnte der 37-Jährige in einem weiteren Falle durch Auswertung von biologischen Spuren, seiner DNA, überführt werden.

Das Motiv seiner Tat

Im Zuge der Befragungen zeigte sich der 37-Jährige zu den vorgehaltenen Straftaten nach anfänglichem Leugnen großteils geständig. Als Motiv für seine Taten gab er die Finanzierung seines Suchtgiftkonsums beziehungsweise Lebensunterhaltes an. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro

Insgesamt konnten dem Beschuldigten im Tatzeitraum von Feber 2024 bis zu seiner Festnahme 14 Einbruchdiebstähle mit einer Gesamtschadenssumme von ca. 50.000 Euro nachgewiesen werden.