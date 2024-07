Große Polizeifahndung im Bezirk Feldkirch

Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Göfis im Bezirk Feldkirch, nahm am Montag, dem 15. Juli ein Klirren im Wohnzimmer wahr. Anschließend bemerkte sie einen Mann, der mit einem Moped vom Haus flüchtete. Daraufhin verständigte sie die Polizei, welche eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen in Göfis und Umgebung einleitete.

Auf frischer Tat ertappt

Durch mehrere Hinweise der Bevölkerung, konnte ungefähr zwei Stunden später ein 21-jähriger Mann, bei einem weiteren Diebstahl, auf frischer Tat ertappt werden. Er wurde verhaftet. Er hatte gestohlenes Bargeld sowie mehrere entwendete Schlüssel und Einbruchswerkzeug bei sich.

Fluchtfahrzeug war gestohlen

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Moped des Mannes am selben Tag am Bahnhof in Sulz gestohlen hatte. Zudem konnte dem Mann ein weiterer Einbruchsdiebstahl in Hörbranz nachgewiesen werden. Der 21-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt nach Feldkirch eingeliefert. Im Einsatz waren insgesamt elf Polizeistreifen sowie ein Hubschrauber der Flugpolizei.