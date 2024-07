Medizinischer Notfall: Motorradfahrer (67) stürzte in Kürbisacker

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 13:57 / ©FF Gersdorf an der Mur

Gegen 8.35 Uhr war der 67-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf der L 622 im Ortsgebiet von Gersdorf an der Mur in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Am Ortsende auf Höhe Straßenkilometer 0,400 dürfte er einen medizinischen Notfall erlitten haben. Er kam rechts von der Fahrbahn ab und nach etwa 18 Metern im dortigen Kürbisacker zu Sturz. Ein Anrainer verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen.