Auf Betonboden gestürzt: Arbeiter (64) verstarb in Spital

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag, 16. Juli, gegen 9.10 Uhr, in einer Anlage in Völs, Bezirk Innsbruck, Tirol. Der 64-jährige Österreicher stand auf einer Leiter und führte Arbeiten an einer Betonschalung durch. „Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der 64-Jährige aus einer Höhe von zirka 3 Meter auf den darunter liegenden Betonboden und blieb dort regungslos liegen“, so die Landespolizeidirektion Tirol.

Arbeiter verstorben

Sofort setzte der Bauleiter die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in das Krankenhaus nach Innsbruck, wo die Ärzte weiter um sein kämpften. Am heutigen Mittwoch teilte die Polizei mit, dass der 64-Jährige noch in den Abendstunden am Dienstag verstorben ist.