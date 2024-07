Fahrerflucht: Pensionistin (79) von LKW erfasst

Am Dienstag, dem 16. Juli 2024, kam es gegen 8.35 Uhr im Ortsgebiet von Gedersdorf, Bezirk Krems, Niederösterreich, zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Krems überquerte zu Fuß die Wiener Straße und wurde dabei von einem Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Der Lkw soll von der Linken Bahnzeile kommend rechts auf die B35 in Richtung Hadersdorf am Kampf abgebogen sein. Der vorerst unbekannte Lkw-Lenker setzte seine Fahrt, ohne Anzuhalten fort.

LKW-Lenker geschnappt

Ersthelfer setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mittels Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen. Bedienstete der Polizeiinspektion Hadersdorf am Kamp konnten den fahrerflüchtigen Lkw-Lenker noch am selben Tag ausforschen. Der 59-jährige Mann aus dem Bezirk Krems wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und Staatsanwaltschaft angezeigt.