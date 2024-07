Nach Hammer-Attacke: 51-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr

Die Hammer-Attacke hatte sich in der Wiener Meiselstraße ereignet.

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 14:28 / ©APA/TOBIAS STEINMAURER

Der Mann lag am heutigen Mittwoch, dem 17. Juli, noch auf einer Intensivstation. Die beiden anderen Opfer – eine 43-Jährige und ein 39-Jähriger – seien indessen stabil, hieß es vom Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) auf APA-Anfrage. Ein Serbe hatte die beiden Männer und die Frau in der Nacht auf Dienstag gegen 0.10 Uhr mit einem Hammer angegriffen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Angreifer verweigert Aussage

Der Verdächtige wurde bereits einvernommen. „Er verweigerte jedoch die Aussage“, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwochvormittag gegenüber der APA. Er werde demnächst in eine Justizanstalt überstellt. Weitere Details zu seiner Person lagen noch nicht vor. Die drei Opfer der Attacke konnten noch nicht durch die Ermittler der Polizei befragt werden.

Bei Hammer-Attacke Taschen geraubt

Der 29-jährige Mann war am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Meiselstraße mit einem Hammer auf die Gruppe losgegangen, hatte ihnen zwei Taschen geraubt und dann die Flucht ergriffen. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Verdächtigen daraufhin noch am Tatort fest und stellten die Taschen sowie den Hammer sicher.

51-Jähriger in Lebensgefahr

Der 51-Jährige trug durch den Angriff derartig massive Verletzungen davon, dass die Berufsrettung ihn noch vor Ort intubieren und beatmen musste. Auch die beiden weiteren Personen wurden schwer verletzt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ermittelt nun in dem Fall. (APA, 17.07.2024)