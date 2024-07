Überschwemmung zerstört Existenz: Fischzucht verwüstet

Die Natur hat erneut zugeschlagen und sechs Gemeinden in den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag in den Katastrophenmodus versetzt. Besonders hart traf es die Gemeinden Mautern, Kammern im Liesingtal, Wald am Schoberpaß, Kalwang, Thörl und Aflenz. Dort wurden durch die zuständigen Bezirkshauptmannschaften offiziell Zivilschutzalarm ausgerufen. Rund 40 Personen wurden evakuiert und über Nacht in der Volksschule betreut. Bis auf eine Person konnten sie bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Thörl besonders schwer getroffen

Die Schäden konzentrieren sich besonders auf den Raum Thörl, wo alle Bäche über die Ufer traten, das Rüsthaus und viele Keller überschwemmt wurden und sogar Fahrzeuge den Fluten zum Opfer fielen. Der Zivilschutzalarm wurde hier auf Anforderung der Gemeinde ausgelöst, um die Bevölkerung zu warnen und zu schützen. „Seit etwa 14 Stunden befinden sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren Graßnitz und Thörl nun im Einsatz“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Thörl.

Fischzucht in Kalwang verwüstet

In Kalwang sorgten die Überschwemmungen für eine besonders dramatische Situation. Eine Fischzucht wurde schwer getroffen: Rund 250 Tonnen Fische wurden aus den Becken gespült und liegen nun verstreut im Umland. Amtstierarzt und Tierkörperverwertung sind bereits vor Ort, um hygienische Missstände zu verhindern. Die Gemeinde ruft die Bürger zur Mithilfe beim Einsammeln der verendeten Fische auf – bisher sind über 100 Freiwillige im Einsatz. Weitere Helfer sind dringend benötigt und werden gebeten, sich vorab bei der Gemeinde zu melden (Amtsleiter Josef Pöllinger 0664/24 56 930 oder Wolfgang Doppelreiter 0664/24 56 931).

Nacht voller Schrecken in Mautern und Traboch

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2024 mussten in Mautern wegen starker Niederschläge zahlreiche Rutschungen und Überflutungen verzeichnet werden, was sogar zur Evakuierung eines Wohnhauses führte. In Traboch spitzte sich die Lage am Rückhaltebecken Trabochersee zu. Ein Überlaufen des Damms zwang zur Auslösung des Zivilschutzalarms. Glücklicherweise war die Gefahr eines Dammbruchs zu keiner Zeit gegeben. Etwa 40 Personen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Zusammenhalt in der Katastrophe

In diesen schweren Stunden zeigt sich der starke Zusammenhalt der Region. „Danke an alle Freiwilligen, die in dieser schwierigen Situation mithelfen, noch weiteren Schaden für die Menschen in der Region zu verhindern. Der Zusammenhalt ist beeindruckend und gibt auch in einer Katastrophe Hoffnung“, so Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ).

„Ende der Einsätze noch lange nicht in Sicht“

Die Niederschläge haben in den frühen Morgenstunden weitestgehend nachgelassen, doch die Einsatzkräfte sind weiterhin rund um die Uhr im Einsatz, um die zahlreichen Schäden zu beheben. Mehrere Liegenschaften sind noch immer abgeschnitten. Katastrophenhilfsdienst-Züge der Freiwilligen Feuerwehren wurden in die betroffenen Gebiete geschickt, um die Aufräumarbeiten zu unterstützen. „Zur Unterstützung sind mittlerweile drei technische Züge des Bereichsfeuerwehrverbandes Bruck/Mur im Einsatz. Da ein Ende der Einsätze noch lange nicht in Sicht ist, wurde eine weitere KHD-Einheit aus dem Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung angefordert“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Thörl mit.

„Großer Dank an alle, die in den schwer betroffenen Gebieten mithelfen“

Landeshauptmann Drexler und sein Stellvertreter Lang betonen die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren und aller Helfer: „Wir erleben in der Steiermark eine Serie an Unwettern, die in diesem Jahr leider bereits mehrere Regionen unseres Landes schwer getroffen haben. Das ist dramatisch für die Betroffenen und eine enorme Herausforderung für die Einsatzkräfte. Wir können daher nur allen danken, die seit den Nachtstunden im Einsatz stehen. Ein großer Dank an alle, die in den schwer betroffenen Gebieten mithelfen, Schäden zu beseitigen und noch größeren Schaden abzuwenden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2024 um 14:50 Uhr aktualisiert