Baustelle Priesterhausgasse: Geschäfte sind weiterhin erreichbar

Sommerzeit bedeutet auch Baustellenzeit. Derzeit ist die Priesterhausgasse im Abschnitt zwischen dem Völkermarkter Ring und der Getreidegasse gesperrt. Trotzdem bleibt der Einkauf in den Geschäften möglich, da ausreichend Parkplätze in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stehen. Der Parkplatz Geyerschütt ist weiterhin erreichbar, jedoch ist die Durchfahrt von dort nicht möglich.

Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten während der Bauarbeiten

Die Priesterhausgasse kann über die Salmstraße, die Getreidegasse, den Waagplatz/Waaggasse und die Bahnhofstraße befahren werden. Fußgänger müssen vom Völkermarkter Ring aus über den Waagplatz und die Getreidegasse ausweichen, um in die Priesterhausgasse zu gelangen. Franz Ahm, WK-Bezirksstellenobmann, besuchte die Betriebe vor Ort und steht in regelmäßigem Kontakt mit ihnen: „Unsere Unternehmer leisten einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft in der Stadt. Die Bauarbeiten sind natürlich eine Herausforderung, aber alle Geschäfte haben selbstverständlich wie gewohnt geöffnet und freuen sich über Ihren Besuch. Die Erreichbarkeit ist trotz der Bauarbeiten gewährleistet.“ Für Kunden stehen Parkmöglichkeiten in der Priesterhausgasse selbst, in der umliegenden Kurzparkzone (Bahnhofstraße und Getreidegasse) sowie auf den Parkplätzen am Waagplatz und in der Geyerschütt zur Verfügung.