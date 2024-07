Belastende Beweise gegen Vater im Fall Leon: „Ich bin unschuldig“

Am heutigen Mittwoch, dem 17. Juli, startet der Prozess rund um Leons Tod am Landesgericht Innsbruck. Auf der Anklagebank: der 39-jährige Vater. Es herrscht großes Medieninteresse rund um den Schwurgerichtsprozess, selbst deutsche Medien sind vertreten. Angesichts des beträchtlichen Verhandlungsumfanges sind für den Prozess drei Termine anberaumt. Es sollen 25 Zeugen gehört werden. Verhandelt wird auch noch diesen Donnerstag, dem 18. Juli, und am 1. August.

Ist Leon selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen?

Aber zunächst eine kurze Zusammenfassung zu dem Fall. Im August 2022 wurde der sechsjährige Leon tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden. Sein Vater behauptete, er sei mit dem Bub spazieren gewesen, als er überfallen wurde. Es hatte ursprünglich auch danach ausgesehen, dass der Mann in der Nacht auf einer Promenade neben der Ache von einem Unbekannten mit einer Flasche bewusstlos geschlagen und beraubt worden sei. Danach soll der gesundheitlich beeinträchtigte Sechsjährige selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen, in die Ache gestürzt und dort ertrunken sein.

Keine Spur von einem Räuber

Doch diese Geschichte konnte nicht bestätigt werden, von einem Räuber gab es keine Spur. Viel eher erhärtete sich der Verdacht, dass der 39-jährige Vater verantwortlich für Leons Tod war. Er soll den Raubüberfall vorgetäuscht und den Buben getötet haben – so der Vorwurf. Im Feber 2023 wurde der Vater festgenommen und sitzt seither in U-Haft. Zu Beginn des Prozesses bekannte sich der 39-Jährige nicht schuldig, er bleibt bei seiner Version eines Raubüberfalls. Während die Staatsanwaltschaft gegenteilige Beweise ins Treffen führte, konnte die Verteidigung nur „Hinweise“ erkennen. Gutachten belasteten den Mann indes.

Der Fall Leon ist von großem Medieninteresse.

Vater brach in Tränen aus

Der 39-Jährige zeigte sich zu Beginn seiner Befragung vor Richter Andreas Fleckl emotional mitgenommen – er sei schließlich mit einer „heftigen Anklage“ konfrontiert. Als ihn der Richter bat, die Ereignisse in jener Nacht zu beschreiben, brach er in Tränen aus. Sein Sohn sei in der regnerischen Nacht, wie so oft unruhig gewesen, er habe daher wie üblich einen „Spaziergang“ unternommen. Seine letzte Erinnerung sei „ein Blitzschlag im Kopf“ gewesen, blieb er bei einem angeblichen Raubüberfall mitsamt folgender Ohnmacht.

Vater landet im Spital – wenig später wird Leon tot aufgefunden

Bei seiner Befragung im Krankenhaus habe er den Beamten schließlich von einem auffälligen Mann mit Kapuzenpullover erzählt. Dieser sei „aus dem Dunklen“ gekommen, damals habe er bei ihm aber vielmehr an einen Zeugen als an einen Täter gedacht, führte der Angeklagte äußerst wortreich aus. Im Spital sei dann auch „Panik“ in ihm hochgestiegen, da er Angst hatte, dass sein Sohn, der sich von Wasser stark angezogen gefühlt habe, in die Ache gefallen sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt war der Bub noch nicht gefunden gewesen. Er wurde wenig später tot auf einer Sandbank entdeckt.

Belastendes Gutachten

Das Gutachten von Gerichtsmediziner Walter Rabl belastete den Angeklagten indes. Der 39-Jährige habe eine kleine Rissquetschverletzung am Hinterkopf und einige Abschürfungen im Gesicht gehabt. „Die Verletzung ist nicht übereinstimmend mit der langen Bewusstlosigkeit. Üblicherweise gibt es da gar keine Bewusstlosigkeit“, hielt Rabl vor Gericht fest. „Bei einem wuchtigen Schlag mit einer Flasche würden andere Verletzungen auftreten“, sagte der erfahrene Experte bezüglich der im Raum stehenden Tatwaffe. Die Verteidigung fragte indes nach einer zweiten Verletzung am Hinterkopf, die zur Bewusstlosigkeit führen hätte können. Rabl verneinte dies und sprach vielmehr von einem „Probierschlag“. Auch für die psychiatrische Sachverständige Gabriele Wörgötter war eine lange Bewusstlosigkeit aus neurologischer Sicht nicht erklärbar, es gebe keinen „objektiven Grund“ dafür. Eine Kombination aus einem Schlag und einer Ermüdung, wie von einem hinzugezogenen Experten der Verteidigung nahegelegt, schloss die Gutachterin aus. Dem Angeklagten attestierte sie indes psychisch gesund zu sein.

Vater googelte das Wort „ohnmächtig“

Staatsanwalt Joachim Wüstner hatte sich indes zuvor in seinem Eröffnungsplädoyer von der Schuld des Angeklagten eindeutig überzeugt gezeigt und verwies auf Gutachten der Gerichtsmedizin sowie der psychiatrischen Sachverständigen. Auch würden Videoaufnahmen zeigen, dass sich die Tatwaffe – eine Sektflasche – im Kinderwagen befinden würde und darauf DNA-Spuren vom Kind nachweisbar gewesen seien. Es gebe keine DNA-Spuren von einem etwaigen Täter am Handy oder der Kleidung des Angeklagten – somit sei dies nicht mit dem angeblichen Raubüberfall in Einklang zu bringen. Das Handy – damals das neueste iPhone – sei nicht gestohlen, sondern in einem Mistkübel entsorgt worden und am Schrittzähler seien „die Schritte des Räubers“ nicht aufgezeichnet worden, argumentierte der öffentliche Ankläger. Aus der Handyauswertung ging hervor, dass der Mann kurze Zeit vor dem Tod des Kindes nach dem Wort „ohnmächtig“ gesucht habe.

„Vielleicht wollte er sein Kind erlösen“

Wüstner räumte ein, dass der Vater sein gesundheitlich beeinträchtigtes Kind „sicherlich geliebt“ und sich „jahrelang aufgeopfert“ habe. Als die Suche nach einem Kindergartenplatz in jenem Sommer gescheitert sei, habe sich der 39-Jährige in einer Nachricht an die Mutter gefragt, „wie viele Rückschläge man verkraften“ könne. „Vielleicht wollte er sein Kind erlösen, vielleicht wollte er seine Familie erlösen“, meinte er. Verteidiger Mathias Kapferer betonte dagegen vielmehr die „liebevolle Beziehung“ zwischen Vater und dem Kind und merkte an, dass auch zwischen die Eheleute „kein Blatt Papier passt“. Der erkrankte Bub habe zudem vor seinem Tod erhebliche Fortschritte gemacht, seine Prognose sei gut gewesen. Auch sei die Betreuung gesichert gewesen, ein fehlender Kindergartenplatz könne nicht als Motiv dienen.

Verteidiger: „Es gibt überhaupt keine Beweise“

Insgesamt gebe es in dem Verfahren „überhaupt keine Beweise“, meinte Kapferer, der den 39-Jährigen gemeinsam mit Anwalt Albert Heiss vertritt. Er kritisierte das polizeiliche Ermittlungsverfahren, so seien etwa Glasscherben „vom Straßenkehrer von St. Johann zusammengekehrt und entsorgt“ worden. Der Schrittzähler sei „fehlerhaft“ gewesen. Zudem habe man ein Beweisvideo nicht rechtzeitig gesichert, das einen Unbekannten zeigen würde. Auf der Kleidung des Buben sei außerdem die DNA eines „fremden Mannes“ entdeckt worden sein, verwies der Verteidiger auf private Gutachten. Dass sein Mandant nach dem Begriff „ohnmächtig“ gesucht habe, habe mit einer Frage seiner Tochter nach Quallen zu tun gehabt. (APA, red. 17.07.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2024 um 15:40 Uhr aktualisiert