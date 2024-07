Markenrechtsstreit mit Hema: Diese Klagenfurter Firma ist insolvent

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 15:54 / ©APA/dpa

Der Betriebsgegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb (vorwiegend online- Handel) von durch regionalen Bio-Outdoor-Anbau erzeugten CBD- und CBG-Produkten. Es wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Laut dem akv (Alpenländische Kreditorenverband), wird der Betrieb der Schuldnerin nicht fortgeführt. Es wird das ganze Aktivvermögen verwertet, welches hauptsächlich aus CBD-Produkten mit einem Einkaufswert von rund 35.000 Euro besteht.

Vertriebserfolge bleiben aus: Insolvenzverfahren unvermeidlich

Trotz erheblicher Investitionen durch die Gesellschafter sowie durch nahestehende physische und juristische Personen, konnte der Vertrieb bislang nicht so gesteigert werden, dass die Umsätze ausreichen, um die laufenden Kosten zu decken. Zudem sieht sich die Schuldnerin, unter anderem aufgrund eines Markenrechtsstreits mit dem internationalen Unternehmen „HEMA B.V.“, nicht mehr in der Lage und auch nicht mehr bereit, weitere Investitionen in das Unternehmen zu tätigen. Daher erschien die Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unausweichlich, berichtet der KSV.

Die Zahlen divergieren

Die Angaben zur finanziellen Lage des Unternehmens zeigen erhebliche Unterschiede. Laut dem KSV betragen die Passiva 81.000 Euro und die Aktiva 35.800 Euro, was eine Überschuldung von 45.200 Euro ergibt und 15 Gläubiger betrifft. Der AKV hingegen gibt die Passiva mit 70.000 Euro und die Aktiva mit 35.000 Euro an, was zu einer Überschuldung von rund 35.000 Euro führt und 20 Gläubiger betrifft. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 5.8.2024 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. Mail: [email protected]