Alles auf einen Blick: Neues System für Maßnahmen zum Klimawandel

Am Foto: Elke Achleitner, Abteilungsleiterin Stadtvermessungsamt, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Stadtbaudirektor Bertram Werle (v.l.)

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 16:03 / ©Foto Fischer

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen) führt bei der Pressekonferenz aus:„Klimawandel findet statt – die Auswirkungen sind für uns alle spürbar – Zunahme Hitzetage und Tropennächte, Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Trockenperioden – wir stehen vor wachsenden Herausforderungen – Klimawandelanpassungen sind dringend notwendig und wir dürfen nicht davor zurückscheuen mutige und auf Wissenschaft beruhende Entscheidungen zu treffen. Das neue Klimainformationssystem (KIS) liefert den Menschen in der Stadt wichtige Informationen über die klimatischen Zustände und Entwicklungen in ihrer unmittelbaren Umgebung und uns die Grundlagen, dass wir in der Politik die richtigen Maßnahmen im Sinne einer gesunden und lebenswerten Stadt setzen können.“

Multifunktionale Nutzung des Klimainformationssystems

Herzstücke des Klimainformationssystem (KIS) sind unter anderem die erstmalige flächendeckende Zusammenführung des Messnetzes, sowie hochaufgelöste Tag- und Nacht- Thermalbefliegungen von Graz und Umgebung und arealsbezogene 3D-Thermalanalysen mittels Drohnenbefliegungen. Des Weiteren wurden Modellierungen von Zukunftsszenarien, des Windfelds und der Kaltluftproduktionsflächen von Graz und Umgebung durchgeführt. Ebenso wurde der Einfluss von Hitze auf die Gesundheit analysiert, aber auch Tools, wie zum Beispiel das Solarpotential über Dachflächen sowie laufend aktualisierte und räumlich hochaufgelöste Temperaturprognosen, haben im KIS Platz.

Für die Grazer Stadtentwicklung

„Das KIS ist ein hervorragendes Instrument für die Grazer Stadtentwicklung. Denn nicht nur das Klima ist im Wandel,sondern auch die Stadt. Damit dieser Wandel klug, qualitätsvoll und nachhaltig vonstattengehen kann, braucht es objektivierte Daten. Wo ist es besonders heiß? Wie wirkt sich Begrünung auf die Umgebung aus? Wo und wie nutzen wir Flächen für klimafreundliche Energiegewinnung? Haben wir das Wissen, können wir die richtigen Entscheidungen treffen. Das KIS-Portal ist dafür ein zukunftstaugliches Werkzeug. Es wird ständig erweitert und optimiert, und wir können viele der Informationen bereits jetzt der Bevölkerung zur Verfügung stellen.“, so der .