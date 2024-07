Willkommen in Kärnten: Rammstein am Klagenfurter Flughafen gelandet!

Herzlicher Empfang: Die Band "Rammstein" kam heute am Klagenfurter Flughafen an, da sie hier zwei Konzerte spielen.

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 16:26 / ©Klagenfurt Airport

Rammstein ist gelandet. Die Band kommt für zwei heiß erwartete Konzerte am 17. und 18. Juli ins Wörthersee Stadion nach Klagenfurt. Fans wird dringend empfohlen, frühzeitig anzureisen und öffentliche Verkehrsmittel oder den Shuttle-Service zu nutzen. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, und aufgrund von Verkehrs- und Einlasskontrollen kann es zu Verzögerungen kommen. Es ist ratsam, so früh wie möglich vor Ort zu sein, da längere Einlasszeiten aufgrund der Personen- und Ticketkontrollen zu erwarten sind. In diesem Artikel findest du alle wichtigen Informationen zusammengefasst.