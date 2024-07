Schwerverletzt: Fußgänger von LKW erfasst

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Salzburger Straße / Linzer Straße, nahe dem Salzkammergutklinikum Vöcklabruck. Ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus Salzburg bog von der Salzburger Straße kommend in die Linzer Straße in Richtung Timelkam ab. Der Fußgänger aus dem Bezirk Gmunden bewegte sich entlang der Linzer Straße, außerhalb des markierten Schutzweges. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zur Kollision, bei der der Fuß des Fußgängers unter den Hinterreifen des LKWs geriet. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.