Neueröffnung: s’Fachl zieht ins Atrio ein

Was vor zweieinhalb Jahren als Leidenschaft begann, entwickelt sich nun zu einer neuen spannenden Herausforderung. Mit Begeisterung für lokale Produzenten und ihren einzigartigen Produkten, die das Herzstück jedes ’s Fachls bilden, freut sich Nikki Grün auf das Abenteuer in Villach.

Eine Vision wird Realität: Der Weg zu einem zweiten Standort

Vor zweieinhalb Jahren hätte sich Nikki Grün nie gedacht, dass sie das Konzept vom ’s Fachl so leidenschaftlich leben würde und so viel Freude bei der Arbeit haben werde, dass sie sich sogar auf das Abenteuer einlässt, einen zweiten Standort zu eröffnen. Kurz vor der Eröffnung in Villach am 16.08., mitten in den Vorbereitungen, ist sie schon voller Vorfreude auf das neue Abenteuer im Atrio Villach. Sie ist nach wie vor von ihren Mieter:Innen und deren Produkte begeistert und findet das Konzept vom ’s Fachl selbst klasse.

©Nikki Grün Nikki Grün freut sich über die Neueröffnung im Atrio.

Eine Vielfalt aus handgemachten Schätzen

In den unterschiedlichen Fachln finden Besucher eine bunte Vielfalt aus den schönsten handgemachten Produkten lokaler Produzenten. Jedes einzelne Produkt wird mit Sorgfalt und Leidenschaft hergestellt und besticht durch seine Einzigartigkeit und Liebe zum Detail. Das Prinzip der Fachl-Filialen beruht auf einem Mietregalkonzept, bei dem Kleinproduzenten ihre Produkte an Kunden präsentieren und verkaufen können, ohne dabei das Risiko einer eigenen Verkaufsfläche zu tragen. Es wird ein Fachl (eine alte Obstkiste) gemietet und die Ware dort präsentiert und vom ’s Fachl Personal verkauft. ’s Fachl ist für viele Kleinproduzenten eine Brücke in die Selbstständigkeit und bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, auszutesten, wie das eigene Produkt ankommt. Für viele wird durch diesen Prozess das anfängliche Hobby zur Berufung.

Ein Blick ins facettenreiche Sortiment

Das Sortiment im ’s Fachl ist so vielfältig, wie die Produzenten dahinter. So findet man neben Kulinarik auch diverses Kunsthandwerk, wie Keramik oder Holzprodukte, Naturkosmetik, Schmuck, Kindersachen, Textilprodukte und vieles mehr. Es bleiben sicher keine Wünsche offen und egal was man sucht, das ’s Fachl ist immer die richtige erste Anlaufstelle. Doch auch wenn man nicht genau weiß, was man sucht, ist man beim ’s Fachl immer an der richtigen Adresse, um sich inspirieren zu lassen und etwas Besonderes zu entdecken.

Vorfreude auf Villach: Regionale Innovationen und kreative Impulse

Nun kommt das ’s Fachl nach Klagenfurt auch nach Villach ins Atrio und Nikki Grün freut sich schon sehr, das Konzept demnächst auch in Villach teilen zu dürfen und weiterhin tolle Leute und außergewöhnliche Ideen kennenzulernen. Regionale Produzenten, die Interesse haben, ihre Kreationen zu vermarkten, können sich jederzeit melden, um bald vielleicht ein eigenes Fachl anzumieten. Die Eröffnungsfeier der neuen ’s Fachl-Filiale wird am 16. August stattfinden, neben einem Tag voller Verkostungen kann man sich auf ein kreatives Sortiment und regionale Produkte freuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2024 um 18:12 Uhr aktualisiert