Alina (13) erhält Schock-Diagnose: Grazer Familie gibt Hoffnung nicht auf

Die 13-jährige Alina leidet an einer seltenen Weichteilsarkom-Erkrankung.

Anfang Juni erhielt eine Familie aus Graz eine schreckliche Nachricht: Bei der 13-jährigen Alina wurde ein Tumor festgestellt. „Zuerst sah es gar nicht so schlecht aus, im grauen Bereich“, hieß es anfänglich von den Ärzten. Dann aber folgte die Hiobsbotschaft: „Nach der Entfernung stellten sie fest, dass er nach innen gewachsen und sehr aggressiv ist. Es ist eine sehr seltene Art Weichteilsarkom (Gli1). Es gibt weltweit nur sieben Fälle, aber von diesen sind keine Therapieverläufe bekannt.“ Jetzt sind noch zehn Lungenmetastasen zu bekämpfen, bei denen die Ärzte leider nicht wissen, welche Therapieform wirkt beziehungsweise „ob irgendetwas wirkt, weil die Krebsform so selten ist“, erzählt Alinas Vater gegenüber 5 Minuten.

„Heilung gibt es noch nicht“

Es gibt bislang noch keine erforschten Medikamente oder Therapien. „Die Ärzte können nur versuchen diese Krebsart aufzuhalten, Heilung gibt es noch nicht.“ Einen kleinen Lichtblick gibt es jedoch für die Familie. Der Tumor wurde nach Heidelberg (Deutschland) geschickt, wo aktuell an einem Medikament geforscht wird. Dieses ist jedoch noch nicht in Österreich zugelassen. Die Eltern von Alina versuchen alles, um ihr diese Behandlung zu ermöglichen. Drei Operationen müssten gemacht werden. „Wir setzen alle Hoffnungen auf die Forschung in Heidelberg“, heißt es von der Familie.

13-Jährige ist eine echte Kämpferin

Wie aber hat Alina diese Schockdiagnose aufgenommen? „Ihr geht es aktuell recht gut. Sie sagt immer: ‚Was soll man machen dagegen, wenn ich weine, wird es auch nicht besser dadurch'“, berichtet der Vater der 13-Jährigen gegenüber 5 Minuten und ergänzt: „Meiner Frau und mir geht es jeden Tag anders. Wir versuchen alles, um ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Wir sind beide in Familienhospiz-Karenz gegangen, um Tag und Nacht bei ihr zu sein.“

Du willst helfen?

„Momentan sitzt sie im Rollstuhl und muss wieder gehen lernen, da ihr vom linken Oberschenkel der Muskel entnommen wurde für den rechten Unterschenkel“, so der Vater. Die finanzielle Situation ist sehr belastend für die Familie weshalb sie einen Spendenaufruf gestartet hat.