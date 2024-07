Tödlicher Unfall in U-Bahn-Station: Blinder Mann von Bahn erfasst

Veröffentlicht am 17. Juli 2024, 19:59 / ©5 Minuten

Am Mittwochnachmittag, dem 17. Juli 2024, kam es in der U2-Station Schottenring in Wien zu einem tödlichen Unfall. Ein sehbehinderter Mann (55) stürzte auf die Gleise und wurde von der einfahrenden Bahn erfasst. Trotz einer sofortigen Notbremsung konnte die Kollision nicht verhindern, wie von den Wiener Linien berichtet wurde.

Notbremsung eingeleitet

Der U-Bahn-Fahrer reagierte umgehend und leitete eine Notbremsung ein, dennoch konnte die Bahn nicht rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden, was zum tödlichen Ausgang führte. Die Wiener Linien äußerten ihr tiefstes Mitgefühl gegenüber den Angehörigen des Verstorbenen und unterstützen den betroffenen Fahrer, der derzeit von einem internen Kriseninterventionsteam betreut wird.

Appell an Fahrgäste: Notstopp betätigen

Als Reaktion auf diesen erschütternden Vorfall appellierten die Wiener Linien an alle Fahrgäste, im Falle eines Gleissturzes sofort den Notstopp am Bahnsteig zu betätigen. Diese schnelle Reaktion kann Leben retten und den Rettungskräften entscheidende Zeit verschaffen, um Hilfe zu leisten.

U2 teilweise gesperrt

Während der Rettungsmaßnahmen war die U2 zwischen den Stationen Schottenring und Taborstraße im Gleiswechselbetrieb unterwegs, wobei die Station Schottenring vorübergehend nicht angefahren wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2024 um 20:07 Uhr aktualisiert