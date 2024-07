100 Jahre: Kärntner Feuerwehr konnte feiern

Grund zum Feiern gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Timenitz am Wochenende. Sowohl das 100-jährige Bestehen als auch die Segnung des neuen Kleinlöschfahrzeugs sorgten für gute Stimmung im Bildungszentrum Magdalensberg. Feuerwehrkommandant Bernhard Strauß konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, so auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). In seiner Ansprache lobte dieser die Bereitschaft der Kärntner Feuerwehren. „Was die Freiwilligen Feuerwehren tagtäglich rund um die Uhr leisten, ist schier unermesslich.“, so Kaiser.

Ein Hoch auf die Feuerwehr und danke, dass es euch gibt. Landeshauptmann Peter Kaiser

Feuerwehren sind immer für die Bevölkerung da

Lob gab es auch vom Bürgermeister der Gemeinde Magdalensberg, Andreas Scherwitzl (SPÖ): „Die Freiwilligen Feuerwehren sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr da, sie sind eine Versicherung für jede Gemeinde.“ Die Feuerwehr Timenitz zählt 36 aktive Mitglieder, inklusive Reserve-, Alt- und Probemitglieder sind es 47, welche jährlich 30 bis 40 Einsätze absolvieren. Insgesamt engagieren sich in Kärnten etwa 24.000 Männer und Frauen bei der Feuerwehr.